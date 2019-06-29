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Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий
В неподконтрольном украинской власти Донецке и ближайших населенных пунктах началась вечерняя активизация боевых действий.
Об этом местные жители пишут в соцсетях, передает donpress.com.
В течение всего дня дончане слышали редкие исходящие выстрелы на севере города. К вечеру боевые действия усилились. По словам очевидцев, работает тяжелое вооружение — танки, САУ, минометы.
«Донецьк 17:25. Десь далеко на півночі/заході трошки танк погупав»,
«19.00, схоже з Лісного кладовища САУ гатить, мать 2 одиниці»,
«Макеевка, 19:02 залпи, десь у боці с. Лісове»,
«Авдеевка 19−03 на юго-востоке пару раз миномет огрызнулся. Взрывы в стороне позиций»,
«Донецк 19.05 На СЗ очень мощные бахи. Замес в р-не АП (Макеевка. Парные залпы тяжелого на западе, стены вздрагивают»,
«19:06. Макеевка. Лісне. Тільки що орки лопонули з САУ»,
«Донецк 19.07. Шахтерская пл. Загрохотало в стороне Пески, аэропорт»,
«20:01. Макіївка. Знову Лісне. Три залпи з САУ»,
«Макеевка 20.01 ФБ Залпы с Лесного кладбища, шлейф слышно, летит в сторону АП и там ложится».
Теги: Донецк, Донбасс, обстрелы, САУ, соцсети
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