Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту

29.06.2019 12:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту

Пресс-служба штаба Операции Объединенных сил рассказала о существенных потерях российско-оккупационных войск на Востоке Украины.

Вчера, 28 июня, вооруженные формирования "Л/ДНР" 32 раза нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог".

Такие данные распространяет пресс-служба штаба Операции Объединенных. Зафиксировано, что 16 раз оккупанты РФ применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Кроме того, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. "По данным разведки, 28 июня трое оккупантов уничтожены, еще трое ранены. С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе ООС.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх