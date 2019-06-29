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Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту
Пресс-служба штаба Операции Объединенных сил рассказала о существенных потерях российско-оккупационных войск на Востоке Украины.
Вчера, 28 июня, вооруженные формирования "Л/ДНР" 32 раза нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог".
Такие данные распространяет пресс-служба штаба Операции Объединенных. Зафиксировано, что 16 раз оккупанты РФ применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Кроме того, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. "По данным разведки, 28 июня трое оккупантов уничтожены, еще трое ранены. С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе ООС.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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