Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту

29.06.2019 12:32

Пресс-служба штаба Операции Объединенных сил рассказала о существенных потерях российско-оккупационных войск на Востоке Украины.

Вчера, 28 июня, вооруженные формирования "Л/ДНР" 32 раза нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог".

Такие данные распространяет пресс-служба штаба Операции Объединенных. Зафиксировано, что 16 раз оккупанты РФ применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Кроме того, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. "По данным разведки, 28 июня трое оккупантов уничтожены, еще трое ранены. С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе ООС.