На линии пересечения скопилось сотни машин. КПВВ «Новотроицкое» - в лидерах

29.06.2019 09:05

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 32,3 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7650 человек и 1020 транспортных средств;

«Марьинка» — 6995 человек и 1330 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6105 человек и 1165 транспортных средств;

«Гнутово» — 3145 человек и 820 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8385 человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 15/40;

«Марьинка» — 0/40;

«Новотроицкое» — 10/70;

«Гнутово» — 20/20.