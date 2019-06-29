Не травите себя! В мариупольских дворах начали борьбу с опасными элементами декора

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Мариупольцев призывают отказаться от использования автомобильных шин для украшения придомовых территорий и детских площадок. Об этом сообщает mrpl.city.
В частности, устанавливая резину и разрисовывая ее в цветы для клумб, мариупольцы не задумываются о вреде таких действий. Ведь автомобильные шины представляют собой соединения полиароматических углеводородов и канцерогенных веществ, обладающих высоким уровнем токсичности. Кроме того, наибольший вред б/у резина несет при высокой температуре воздуха, когда выделения токсинов увеличивается в разы. В связи с этим экологи не рекомендуют размещать покрышки на детских площадках.
По словам депутата городского совета Сергея Магеры, использование подручных средств и покрышек для облагораживания своей территории – это пережитки советских времен. Такие вещи негативно влияют на окружающую среду.
«На примере «Зеленого центра Метинвест» могу сказать, что мы всегда руководствовались применением только сертифицированной продукцией, которая применялась для изготовления детских и спортивных площадок», - рассказал Сергей Магера.
Он также отметил, что качественные материалы для установки детской площадки стоят дороже, но вариант существует. Депутат городского совета советует жителям не пренебрегать существующими в Мариуполе грантовыми программами развития.
«Мариупольцы могут обратиться в районные администрации с просьбой установить игровую площадку. Также жителям помогает общественный союз «Зеленый центр Метинвест» - организация, которая решает такие проблемы для города. И третий вариант решения такой проблемы - это действующий с прошлого года общественный бюджет, сумма которого в этом году составляет 24 млн», - подытожил Сергей Магера.
Теги: Донбасс, Мариуполь, опасность, шины, резина
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