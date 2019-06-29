Стрелков: "Под Донецком и Горловкой всю ночь шли артиллерийские бои, гремели канонады - у нас огромные потери"

29.06.2019 13:24

Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил об обострении конфликта на Донбассе и больших потерях в группировках "ДНР". О ситуации на фронте российский террорист Гиркин рассказал в соцсети, передает "Диалог.UA".

Стрелков плачется, что в ночь на субботу, 29 июня, на фронте случилось обострение. "Всю ночь и все утро по всему фронту ожесточенные артиллерийские бои и перестрелки из всех видов оружия. Среди бойцов "корпусов" - немало погибших и раненых", - рассказал Стрелков. По его данным, "горячее" всего под оккупированными Донецком и Горловкой. "Канонада усилилась даже по сравнению со вчерашним днем", - жалуется российский террорист.

Озвучивать, сколько в ходе боев было ликвидировано боевиков, он не решился. "Не считаю себя вправе это публиковать", - отметил Стрелков.