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В Донецке прогремел смертельный взрыв в многоэтажке: выжили не все
ЧП произошло в Ленинском районе Донецка в ночь на 28 июня. Уже известно, что погиб мужчина.
Очевидцы говорят, что взрыв был настолько сильный, что оконные рамы пострадавшей квартиры отлетели на несколько метров. Взрыв прогремел в одной из многоэтажек Донецка. Погибшим оказался мужчина 1995 года рождения.
Инцидент переполошил жильцов дома, все случилось поздней ночью, от грохота люди попросыпались, сообщает "Диалог.UA".
"В начале третьего ночи я проснулся. Был слышен взрыв. Смотрю в окно, вижу: искры сверху летят. Позвонил быстро председателю и выскочил на улицу. В это время подъехали пожарные. На земле лежал труп, как я понял, выброшенный взрывной волной", - сообщил один из жильцов. Огонь уничтожил почти все имущество в квартире, которая сгорела дотла. Причина пожара официально пока не названа, но жильцы подъезда не исключают две версии. По одной из них, трагедия могла случится из-за неправильной эксплуатации погибшим газовых баллонов. По другой - в квартире находились боеприпасы, один из которых и взорвался. "Взорвалась квартира по адресу пр. Ленинский 37А. Я на этаж ниже живу и в соседнем подъезде", "Там мужчина погиб", - пишут в соцсетях.
Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, взрыв, газ, боеприпасы, гибель, ЧП, соцсети, многоэтажка
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