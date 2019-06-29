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Архив - Донецкая область

В Мариуполе 100 человек находились в трудовом рабстве

29.06.2019 21:17
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В Мариуполе 100 человек находились в трудовом рабстве

В Мариуполе правоохрнаители разоблачили фейковый благотворительный центр, где держали людей.

Об этом сообщат пресс-центр полиции.
Установлено, что преступная группировка действовала под видом благотворительной организации в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Злоумышленники набирали «трудовые бригады» по объявлениям, обещая бесплатно лечить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия они маскировали под видом социальных работников. С «трудовых лагерей» освобождены около 100 человек.
По информации пресс-службы, «реабилитация» мужчин и женщин заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке и земельных работах. У «пациентов» отбирали документы, телефоны, личные вещи и держали в заложниках. Кроме того, к тем, кто отказывался выполнять работу, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питания были минимальными. Отмечается, что с одного «реабилитационного центра» на личный счет руководителя «благотворительной» организации поступало до 4 тысяч гривен в день.
Всего правоохранители установили 12 участников организации, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей. Также выявлен организатор незаконной группы – им оказался граждан РФ. Отмечается, что сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, собирали доказательства в течении несколько месяцев.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины «Торговля людьми». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.



Теги: Донбасс, Мариуполь, рабство, труд, освобождение
 
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