В неподконтрольной Макеевке женщина пыталась покончить жизнь самоубийством

29.06.2019 10:44

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) женщина хотела спрыгнуть с 5 этажа. Об этом сообщает МЧС «ДНР», пишут Донецкие новости.

Инцидент произошел в Червоногвардейском районе на ул. Кронштадтской. «Квартира на пятом этаже пятиэтажного дома – спуск по автолестнице женщины, угрожающей попыткой суицида», – говорится в сообщении.

Спасатели спустили женщину на землю и передали ее сотрудникам полиции.

Других подробностей на данный момент не сообщают.