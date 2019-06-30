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Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком

30.06.2019 10:25
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Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком

Взрыв эквивалентен по силе заряда при одновременном подрыве 250 противотанковых мин – таким образом противник пытался разрушить укрытие и запугать личный состав, который защищает окраины Марьинки под Донецком. Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила, пишут Донецкие новости.
Отмечается, что специалистами-саперами было установлено, что противник применил УР-83П (установка разминирования). Идентифицировать ее удалось благодаря двигателю к ней.
УР-83П – это установка разминирования, предназначена для проделывания проходов в противотанковых минных полях взрывным способом. В данном случае противник использовал ее не по инженерному назначению, а для огневого поражения позиций ВС».
«Правда совсем неэффективно. Для того чтобы заряд пролетел дальше, террористы не присоединили тормозные канаты, которые идут в комплекте и позволяют локализовать зону взрыва, полностью игнорируя присутствие местного населения, которое находится позади позиций военных», – пояснили украинские военные.
При этом они подчеркнули, что как установили разведчики, запуск осуществлялся из жилых улиц временно неподконтрольной украинскому правительству Александровки.



Теги: Донецк, Донбасс, НВФ
 
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