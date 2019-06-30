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"Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой
30.06.2019 16:29
Под Горловкой российские наемники открыли огонь по позициям украинской армии, однако получили мощный контрудар в ответ.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает dialog.ua.
Он сообщил, что со стороны врага по позициям ВСУ прилетел ПТУР. При этом украинские военные вычисли точку обстрела и нанесли ответный удар по боевикам. "Потерь нет, одного бойца насильно отправили в госпиталь, небольшой осколок в плече. В ответ наша пехота к чертям спалила место логово врага. Давно бы его вычислили. А тут и повод нашелся. Пылало долго", - написал он на своей странице в социальной сети. Он также показал переписку с источником в боевом подразделении ВСУ.
Теги: Донбасс, Горловка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, соцсети
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