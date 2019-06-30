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Архив - Донецкая область

Под Горловкой вблизи линии фронта открыли две детские площадки

30.06.2019 22:34
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Под Горловкой вблизи линии фронта открыли две детские площадки

В пригородных поселках временно оккупированной Горловки – поселке Гольмовском и поселке Озеряновка оккупационные «власти ДНР» открыли две детские площадки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В поселках Озеряновка и Гольмовский во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» торжественно открыли две детские игровые площадки. Примечательно, что обе площадки расположены в непосредственной близости к линии фронта.
На открытие прибыл целый «отряд» чиновников «ДНР» различных рангов – от городских, до представителей главаря «ДНР» Дениса Пушилина. На церемонию открытия были принесены даже комнатные цветы в горшках.
Отличительная черта площадок – одна горка, один турник, одна карусель, одна песочница и декоративные элементы в виде пальм и игрушек из пустых пластиковых бутылок. Зато обе площадки обнесены забором – деревянным или из сетки.



Теги: Донбасс, Горловка, открытие, ДНР, Пушилин, детская площадка
 
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