- Под Горловкой вблизи линии фронта открыли две детские площадки22:34
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса21:40
- В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»17:15
- "Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой16:29
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева15:49
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
Под Горловкой вблизи линии фронта открыли две детские площадки
В пригородных поселках временно оккупированной Горловки – поселке Гольмовском и поселке Озеряновка оккупационные «власти ДНР» открыли две детские площадки.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В поселках Озеряновка и Гольмовский во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» торжественно открыли две детские игровые площадки. Примечательно, что обе площадки расположены в непосредственной близости к линии фронта.
На открытие прибыл целый «отряд» чиновников «ДНР» различных рангов – от городских, до представителей главаря «ДНР» Дениса Пушилина. На церемонию открытия были принесены даже комнатные цветы в горшках.
Отличительная черта площадок – одна горка, один турник, одна карусель, одна песочница и декоративные элементы в виде пальм и игрушек из пустых пластиковых бутылок. Зато обе площадки обнесены забором – деревянным или из сетки.
Теги: Донбасс, Горловка, открытие, ДНР, Пушилин, детская площадка
- В Горловке бюджетников заставляют «выбирать» Пушилина
- «Власти ДНР» заставляют людей «поддерживать» Пушилина
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"
- В Горловке школьники, медики и учителя собирают продукты для членов НВФ
- В Горловке рынок одного из поселков объявили «стихийным» и спилили металлические прилавки
- Глава «ДНР» признал, что работникам «Стирола» задолжали зарплату
- Под Горловкой вблизи линии фронта открыли две детские площадки22:34
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса21:40
- В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»17:15
- "Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой16:29
- Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»16:08
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева15:49
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Под Горловкой вблизи линии фронта открыли две детские площадки22:34
- Опрос: у 58% украинцев нет уверенности в завтрашнем дне22:08
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса21:40
- «Мы многим им обязаны»: Макрон анонсировал поездку в Россию21:07
- Виктор Медведчук приобрел еще один телеканал20:42
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным20:08
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы19:33
- Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне19:07
- Порошенко о встрече Трампа с Путиным на G20: Тревожный сигнал18:33
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
- Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне19:07
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине16:49
- Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение14:39
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы