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Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе
«Мэр» временно оккупированной Горловки и его подчиненные постоянно заявляют о том, что в городе «всё прекрасно». Однако, картина диаметрально противоположна.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В местных «СМИ» «мэр» временно оккупированной Горловки и подконтрольные ему чиновники рассказывают, какие в городе происходят позитивные изменения, в частности, «ведутся работы по благоустройству», проводится «работа с населением» и т.д. Однако, на самом деле картина диаметрально противоположна. Так, в соцсети житель микрорайона «88 квартал», находящегося в Центрально-Городском районе, рассказал о том, что происходит в реальности. Предпринимателей наказывают штрафами за любую мелочь, на дорогах грязь, на клумбах растет амброзия. Дополняют картину появившаяся в городе саранча и «пострелянные из пневматического оружия и побитые фонари и стекла», в том числе и на лицее «Мечта». Следует подчеркнуть, что лицей «Мечта», как и весь «88 квартал» находятся в «спокойном районе», а в прифронтовых районах не стреляют из пневматического оружия.
Вот как описывает горловчанин происходящее:
«88 Накопилось, сейчас блокнот открою. Значит так. Саранча расплодилась. Вчера только в подьезде три штуки задавил, капец. Банды каникулирующих школьников, ломают по кварталу всё что можно, попутно обнося урожай с деревьев, на стадии зелень. Мэр лютует. За отсутствие урны у ФЛП,, штраф 3000 руб… При этом дороги на 88 видимо не будет никогда. Завтра смотр квартала начальником из МВД, их обязали и…ь и резать предпринимателей. (А грязь с субботника уже на дороге травой поросла). Спасибо Ваня, чтоб ты с… Кинулся сделать фото на паспорт РФ, кругом очереди и долго. Зашел в …, напротив …. 150 руб., все восемь на одном листе, 20 мин. и ни какой очереди, совсем. Советую.
С повышением тарифов управляющей компанией для ФЛП, работать они (УК) перестали совсем. Урны полные месяцами стоят. Амброзия уже ковром стелится. Дороги не чистят (а мэр не ремонтирует). Полиция бегает, гоняет частников, а на Лицее #88 ''Мечта'', побиты и ПРОСТРЕЛЯНЫ! из пневматического оружия, фонари и стекла. Капец короче».
Теги: Донбасс, Горловка, штраф, МВД, саранча, благоустройство, тарифы, школьники, соцсети
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