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Гиркин объяснил, чем опасно для «ЛДНР» разведение сил возле Станицы Луганской
Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин «Стрелков» возмущен разведением сил и средств возле Станицы Луганской, инициированным украинской стороной. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Гиркин считает, что разведение сил было недостаточным, так как в некоторых местах у линии разграничения продолжаются боевые столкновения:
«Пришло время прокомментировать ситуацию с „разведением сил“ в Станице Луганской. Укры отошли на… 500 метров, оставив кусочек ранее „отжатой“ „серой зоны“. „Корпусные“ отошли на 1,5 километра, оставив свои передовые позиции.
На всех других участках — в том числе в районе Желобка (ЛНР) — продолжаются артиллерийские перестрелки и ни о каком „разведении“ уважаемые украинские партнеры Владимира Владимировича даже не заикаются».
Стрелков предположил, что тактически подобные шаги не оправдываются так как обе стороны могут резко продвинуться вперед, заняв позиции противника:
«Смысл „разведения“ с военной точки зрения — мне пока не до конца ясен. Вполне возможно — его вообще нет ни для одной из сторон, пока… Пока одна из сторон „внезапно“ не решит выйти из „договоренностей“ и не займет за несколько минут все оставленное + оставленное противником, существенно продвинувшись вперед».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Гиркин, Станица Луганская
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