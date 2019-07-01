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Отвод войск на Донбассе: россияне обстреляли наряд полиции
Пресс-центр ОС в Facebook сообщает, что вчера, 30 июня, на Донбассе российские военныеобстреляли наряд полиции, передает replyua.net. Так, сообщается, что нападение было совершено в населенном пункте Верхнетроицкое Ясиноватского района. В результате обстрела двое украинских полицейских получили ранения, и были доставлены в госпиталь.
«Около 23 часов, во время вечернего патрулирования поселка, сотрудники патрульной полиции попали под обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Офицеры мобильной группы установили, что огонь велся по направлению оккупированной Пантелеймоновки. При этом оккупанты применили минометы 82-го калибра», – сказано в сообщении. Кроме этого сообщается, что террористы вражескими минами разрушили двор одного из местных жителей. Владелец дома рассказал, что обстрел произошел поздно вечером. Также он отметил, что боевики обстреливают населенный пункт преимущественно в позднее время суток.
Теги: Донбасс, полиция, обстрел, ООС
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