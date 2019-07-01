В ОРДО из-за обстрела обесточены 15 сел

01.07.2019 16:46

Жители 15 неподконтрольных Украине южных сел Донетчины обесточены в результате ночных обстрелов.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства угля и энергетики ДНР».

Отмечается, что огнем ВСУ повреждены две высоковольтные линии 35 кВ «Тельманово — Южная» и «Новоазовская — Красноармейска». Без электроэнергии остались порядка 2000 бытовых абонентов и около 10 социальных объектов.

Источник: https://donpress.com