В СММ ОБСЕ заявили о завершении процесса разведения сил и средств у Станицы Луганской

01.07.2019 09:00

Вчера представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ получили сообщение относительно завершения разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, о чем, как пишет replyua.net, говорится в отчете миссии в воскресенье, 30 июня.



В частности, в сообщении говорится: «СММ 29 июня получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой говорится о том, что в районе Станицы Луганской завершено разведение сил и средств ВСУ». Помимо прочего, тридцатого июня СММ ОБСЕ получила письмо от незаконных вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, где говорится о том, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.



Также говорится и о том, что Специальная мониторинговая миссия, 26 июня фиксировала, что процесс разведения сил и средств начался тогда, когда личный состав Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований оставляли их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения. «В настоящее время на участке разведения наблюдается стабильная и спокойная ситуация. СММ намерена и дальше вести наблюдение за ситуацией», - подытожили в отчете.