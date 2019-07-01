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Архив - Донецкая область

Зеленский жестко отреагировал на обострение в зоне ООС

01.07.2019 20:45
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Зеленский жестко отреагировал на обострение в зоне ООС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз и США должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Комментируя обстрел членами НВФ санитарного автомобиля в Водяном Донецкой области, Зеленский подчеркнул, что инцидент является позорной попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе:

«Узнал печальную новость с Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе. Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обострение, ООС, Зеленский
 
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