«Земля вздрагивает. Похоже, гаубица»: Донецк снова шумит разными калибрами

01.07.2019 07:46

В последнее время с наступлением вечера жители Донецка и окрестностей слышат звуки боя. Сегодняшний день не стал исключением. Дончане пишут в соцсетях о работе тяжелого вооружения.

Жители разных районов Донецка сообщают, что различают звуки орудий разного калибра — артиллерии и минометов.

«С 17:00 долбежка из артиллерии и минометов слышна. Весь северо-восток Макеевки слушал. Каждые 2−3 минут залп в течение часа», «Донецк, Дк 21 20−20 одиночные мощные уже с час долбают. Смолянка слышит серьезные бахи. Сторона ЯБП очень громко шумит разными калибрами», «Донецк. Киевский. 20:25 Бой в стороне аэропорта», «Донецк. 20:26 Центр, слышно на улице парные залпы, из тяжелого. На дурной балке слышим отлично… Земля вздрагивает! Похоже, гаубица лупит», «Донецк. 20:27 1-ая Площадка. Только хотела написать, что тихо и как понеслось… Много! Всякое! Одновременно! Разнокалиберное рядом совсем!»

В то же время жители соседней Марьинки слышали в течение дня залпы со стороны Петровского района Донецка и Трудовских.

Источник: https://donpress.com