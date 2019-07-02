Главная / Новости / Донецкая область / Боевики "ДНР" открыли музей восковых фигур: Моторола и Захарченко, как два дьявола, пугают детей
Последние новости раздела
- "Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"16:09
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС12:51
- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»12:13
- ВСУ ликвидировали 8 боевиков за сутки на Донбассе, отомстив армии РФ за убийство медиков11:32
- В Мариуполе грузовик "Isuzu" врезался в "десятку" с двумя детьми10:37
Боевики "ДНР" открыли музей восковых фигур: Моторола и Захарченко, как два дьявола, пугают детей
02.07.2019 07:28
Социальные сети взорвал музей восковых фигур в "ДНР", фотографии которого опубликовал известный блогер Михаил Голуб.
На опубликованном снимке восковые фигуры двух главарей "ДНР", которые были ранее убиты во время покушения на Донбассе.
При этом в компании двух наемников позирует молодой человек и неизвестная девушка. Пользователи потрясены снимком и в комментариях обрушили волну шуток и издевательств.
"Музей восковых фигур ДНР", - коротко прокомментировал опубликованный снимок сам Голуб, передает dialog.ua.
При этом особенное внимание пользователи обратили на антропометрические параметры фигур, визуальную схожесть и материал, из которого сделаны руки Захарченко.
Теги: Донбасс, музей, дети, открытие, восковые фигуры, ДНР, боевики, Захарченко
Читайте также:
- Французский политик считает себя почетным консулом «ДНР» и готовит открытие центра во Франции
- Юные каратисты "ДНР" тренируются в зале с портретом Захарченко
- Боевики заманивают беременных женщин и молодых матерей на оккупированные территории, прикрываясь благими намерениями
- Боевиков «ДНР» уличили в провокациях перед КПВВ «Майорское»
- Из-за гибели детей в Горловке США требуют от России обуздать боевиков
- Женщины с детьми разбегались от боевиков «ДНР» и «казаков» в Харцызске. ВИДЕО
- "Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"16:09
- Перемирие на Донбассе: эксперт объяснил, почему Путин может пойти на него15:52
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС12:51
- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»12:13
- ВСУ ликвидировали 8 боевиков за сутки на Донбассе, отомстив армии РФ за убийство медиков11:32
- "Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"16:09
- Перемирие на Донбассе: эксперт объяснил, почему Путин может пойти на него15:52
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Зеленский добивается увольнения Климкина и Луценко повторно: в Раду поступило требование президента15:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- Филарет рассказал, какие тайные соглашения подписывал с Варфоломеем Порошенко13:55
- Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие подробности13:33
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- Опасное солнечное затмение 2 июля: на кого оно повлияет и что нельзя делать09:31
- Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м08:45
- Названы летние фрукты, замедляющие старение21:55
- Названы сладости, помогающие похудеть16:15
- Названы вещи, которые нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах11:00
- Можно ли пить воду во время еды10:15
- Эта летняя обувь опасна для здоровья09:30
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе