- "Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"16:09
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС12:51
- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»12:13
- ВСУ ликвидировали 8 боевиков за сутки на Донбассе, отомстив армии РФ за убийство медиков11:32
- В Мариуполе грузовик "Isuzu" врезался в "десятку" с двумя детьми10:37
"Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"
Один из первых главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский в хамской форме обратился к Украине после интервью главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана.
На своей странице в социальной сети Ходаковский прокомментировал его заявление о возможности расширить статус использования российского языка на Востоке страны и выразил возмущение озвученным предложением, передает dialog.ua.
"Да кто вас вообще спрашивать собирается, дегенераты", - ответил Богдану полевой командир "ДНР" Ходаковский. Реакцию Ходаковского на своей странице в социальной сети прокомментировал известный блогер Денис Казанский. "Тут Ходаковский, конечно, неправ. Если договорняк случится, то спрашивать как раз никто не будет его. Просто поставят перед фактом. А если будет быковать - отправится к Мозговому и Моторолле", - написал известный журналист в своем телеграм-канале.
Теги: Донбасс, русский язык, ДНР, ЛНР, боевики, соцсети, Ходаковский, Зеленский
- После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого
- "Выросли в "ЛНР"": соцсети подняли на смех фото из магазина в оккупированном Луганске
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- Басурин пообещал вернуть на Донбасс 100 тысяч наемников РФ и просчитался - боевики осадили спикера
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- "Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"16:09
- Перемирие на Донбассе: эксперт объяснил, почему Путин может пойти на него15:52
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС12:51
- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»12:13
- ВСУ ликвидировали 8 боевиков за сутки на Донбассе, отомстив армии РФ за убийство медиков11:32
- "Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"16:09
- Перемирие на Донбассе: эксперт объяснил, почему Путин может пойти на него15:52
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Зеленский добивается увольнения Климкина и Луценко повторно: в Раду поступило требование президента15:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- Филарет рассказал, какие тайные соглашения подписывал с Варфоломеем Порошенко13:55
- Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие подробности13:33
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- Опасное солнечное затмение 2 июля: на кого оно повлияет и что нельзя делать09:31
- Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м08:45
- Названы летние фрукты, замедляющие старение21:55
- Названы сладости, помогающие похудеть16:15
- Названы вещи, которые нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах11:00
- Можно ли пить воду во время еды10:15
- Эта летняя обувь опасна для здоровья09:30
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе