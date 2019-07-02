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"Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"

02.07.2019 16:09
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"Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"

Один из первых главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский в хамской форме обратился к Украине после интервью главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана.

На своей странице в социальной сети Ходаковский прокомментировал его заявление о возможности расширить статус использования российского языка на Востоке страны и выразил возмущение озвученным предложением, передает dialog.ua.

"Да кто вас вообще спрашивать собирается, дегенераты", - ответил Богдану полевой командир "ДНР" Ходаковский. Реакцию Ходаковского на своей странице в социальной сети прокомментировал известный блогер Денис Казанский. "Тут Ходаковский, конечно, неправ. Если договорняк случится, то спрашивать как раз никто не будет его. Просто поставят перед фактом. А если будет быковать - отправится к Мозговому и Моторолле", - написал известный журналист в своем телеграм-канале.



Теги: Донбасс, русский язык, ДНР, ЛНР, боевики, соцсети, Ходаковский, Зеленский
 
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