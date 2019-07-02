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Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками
Украинским бойцам Операции Объединенных сил удалось подбить боевую машину пехоты российско-оккупационных войск на Востоке страны.
Военнослужащий ВСУ и блогер Мартин Брест на своей странице в Facebook рассказал о деталях атаки ООС на БМП оккупантов РФ на Донбассе, передает "Диалог.UA".
"В районе... в районе выполнения определенных задач по назначению два с лишним часа назад в результате нескольких попаданий из неизвестного, но разрешенного здравым смыслом оружия у сепаров тихонечко, но сильно повреждена бэха. Чуток горела. 1 - 200, 2 - 300, но, скорее всего, из них, судя по перехвату, еще минимум один не жилец", - написал боец в Сети.
По его словам, так не бывает, чтоб на шестой год войны можно было убить двух наших медиков ВСУ просто так, без ответки. Примечательно, что бойцы ООС отомстили за побратимов не возле Водяного, а в другом районе, который пока держится в тайне.
Теги: Донбасс, смерть, месть, обстрел, потери, ВСУ, медики, БМП, соцсети, РФ, ООС
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- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
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