«Люди выбывают, новые не идут»: Гиркин «удручен» ситуацией в подразделениях «ЛДНР»

02.07.2019 19:05

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков,) на своей странице в соцсети назвал самые «горячие» участки фронта в ОРДО и пожаловался, что Россия «не оказывает помощь» и ситуация усугубляется с каждым днем, пишет ДонПресс.

Так, Стрелков пишет, что сложнее всего обстановка на следующих участках:

«1. Горловка (Зайцево, Гольма, Доломитное и др.). Особенно тяжело сейчас под Гольмой. Большие потери от почти непрерывных обстрелов.

2. Северо-Запад Донецка — Аэропорт, окраины Ясиноватой, „Промка“, Трудовские. Почти тоже самое, разве что обстрелы не так интенсивны и потери немного меньше.

3. Юго-Запад Донецка — граница Марьинки (за украми) и Александровки — (ПОКА за „корпусами“), юго-запад Петровского района. Регулярные обстрелы, в любой момент — вероятность атаки ВСУ, стоящих местами в 100 метрах от городской черты Донецка.

4. Докучаевск — охвачен с трех сторон, постоянные артиллерийские и минометные обстрелы.

5. Район Коминтерново — все тоже самое».

По его словам, обострение продолжается 2 месяца подряд и постоянно усиливается. Также, он пишет, что «данные по потерям в разных подразделениях (не во всех, но во многих) у меня есть. Они достаточно удручающие — поэтому придержу их при себе».

Возмущенный Стрелков отмечает, что все напоминает «ситуацию аккурат перед падением Сербской Краины…» и добавляет, что желающих пополнять ряды «армии ДНР» нет:

«Скоро пехотная рота в 30 человек будет „сладкой мечтой“ для командования „корпусов“… Люди выбывают, а новые — не идут. Всем надоела эта идиотская война „имени Путина и сакрального наколенного Минска“. На которой убивают без всякой надежды на победу и ради „воссоединения с Украиной“… Которая — если доберется — всех недобитых бойцов сгноит по тюрьмам без малейших вариантов».