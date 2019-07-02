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Архив - Донецкая область

Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»

02.07.2019 12:13
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Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 40,4 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9250 человек и 1100 транспортных средств;

«Марьинка» — 7965 человек и 1435 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7170 человек и 1280 транспортных средств;

«Гнутово» — 4120 человек и 960 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 830 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 25/50;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 30/40;

«Гнутово» — 20/10.



Теги: Донбасс, транспорт, блокпост, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
 
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