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Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка
Инцидент между сепаратисткой и фанаткой "русского мира" из Донецка и таксистом в Белой Церкви облетел соцсети и вызвал реакцию украинцев. В Белой Церкви в Киевской области произошел громкий инцидент с жительницей оккупированного Донецка, которая приехала на подконтрольную территорию на лечение, передает "Диалог.UA".
Об этом в Facebook сообщила пользователь Юлия Скотарь на странице "Белоцерсковской волонтерской группы".
Речь идет о следующем разговоре женщины с таксистом на вокзале. - Сколько в "Дубравы" возьмете? - 100 грн. - Вы что, вообще здесь, в Украине, офигели, такие деньги драть. Я же на лечение приехала. - А вы откуда? - Я не из Украины, я из Донецка. - Я не из Украины не беру - поищите другую машину. В комментариях пользователи посоветовали сепаратистке ехать лечиться в российский Иркутск: "Там сейчас водные процедуры из-за прорыва дамбы бесплатные".
Теги: Донецк, Донбасс, Белая Церковь, таксист, сепаратизм
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