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Архив - Донецкая область

В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров

02.07.2019 15:28
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В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров

В Луганской области горняки шахты Горская ГП Первомайскуголь отказываются подниматься на поверхность.

Так горняки протестуют против отключения шахты от электроэнергии.

Такую информацию на своей странице в Facebook обнародовал представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает donpress.com.

По его словам, попытка отключения шахты от электроэнергии была предпринята 1 июля, после чего горняки отказались подниматься на поверхность. Сейчас на шахте введен в действие план ликвидации аварии и дежурит военизированный горноспасательный отряд.

«В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Выдыш сообщил, что требование горняков, это предоставление гарантий о неотключении электроэнергии на предприятии. Обращение шахтеров зафиксировано и передано в центральный аппарат», — написал представитель омбудсмена.



Теги: Донбасс, Донецкая область, авария, забастовка, Луганская область, отключение, электроэнергия, шахтеры, соцсети
 
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