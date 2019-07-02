- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
- Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе09:45
- «Необходимо мобилизоваться»: Пушилин обратился к «силовым ведомствам ДНР» из-за обострения на фронте08:01
- В Мариуполе выгорело поле21:44
В ОРДО повысили размер «соцвыплат»: стали известны новые суммы «пособий»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин повысил размер «социальных выплат» в ОРДО. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.
В тексте так называемого «указа» сказано:
«В целях повышения социальной защиты граждан ДНР и урегулирования вопросов выплаты социальных пособий постановляю внести в Указ Главы ДНР от 29 апреля 2015 года № 162 „Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории ДНР“ изменение».
В так называемом «министерстве труда и социальной политики ДНР» сообщили, что с 1 июля увеличена «государственная помощь» на детей одиноким матерям с 1000 до 1500 рублей; семьям, имеющим трех и более детей — с 1000 до 1800 рублей; детям-инвалидам подгруппы, А с надбавкой на уход возрастом до 6 лет — с 4906 до 5500 и с 6 до 18 лет — с 5642 до 6236 рублей; инвалидам с детства III группы — с 2100 до 2994 рубля; пособие по уходу за инвалидом I и II группы вследствие психического расстройства — с 2436 до 3706 рублей.
Теги: Донбасс, Денис Пушилин, соцвыплаты, ОРДО
- Проект госбюджета-2018: соцстандарты вырастут больше, чем инфляция
- В верхушке "ДНР" выступили против возвращения Януковича, хотя кто будет интересоваться их мнением
- Денег нет: в "ДНР" задерживают выплаты детских пособий
- Атака на ВПЛ: мнимая забота и шокирующая реальность
- Сколько украинцев могут остаться без пенсий? Кому Кабмин может урезать льготы
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
- Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе09:45
- «Необходимо мобилизоваться»: Пушилин обратился к «силовым ведомствам ДНР» из-за обострения на фронте08:01
- В Мариуполе выгорело поле21:44
- Встреча Зеленского и Лукашенко: Путин не смог сдержать эмоций, в Кремле паника16:31
- Последние провокации боевиков на Донбассе не являются инициативой Кремля - политолог16:17
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- В Европарламенте определились с новым главой15:45
- В Украине будет дорожать бензин: эксперт назвал причину15:30
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Россиянка опозорилась из-за скандала в самолете с темнокожей представительницей США 15:00
- Ошалевший Парубий набросился на соратников, гремит скандал: «Вы голосовали за…»14:45
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Гиркин публично сдал Путина всему миру «с потрохами»14:15
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Как побороть летнюю бессонницу08:15
- Как правильно чистить уши07:12
- Обстрел медиков на Донбассе обрастает деталями, готовится ответ: «Кремлю выгодно показать…»20:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе