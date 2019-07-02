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Архив - Донецкая область

В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС

02.07.2019 12:51
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В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС

Вчера, 1 июля, противник в Донбассе атаковал медицинский «Хамер» 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца.

Издание InfoResist, ссылаясь на источник в зоне ООС, опубликовало фото обстрелянного авто.

На снимках видно, что после обстрела от автомобиля остался один каркас.



Теги: Донбасс, авто, фото, уничтожение, обстрел, ВСУ, соцсети, ООС
 
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