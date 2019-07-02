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ВСУ ликвидировали 8 боевиков за сутки на Донбассе, отомстив армии РФ за убийство медиков
Пресс-служба штаба Операции Объединенных сил подтвердила летальные потери ВСУ в ходе провокаций оккупантов Российской Федерации на Донбассе.
В течение суток 1 июля вооруженные формирования "Л/ДНР" 25 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции бойцов ВС Украины, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что 13 раз боевики использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. Оккупанты РФ атаковали позиции ООС вблизи Водяного, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Опросного, Песок. Кроме того, обстреливали ВСУ вблизи Новоалександровки, Новолуганского, Зайцевого, Луганского, Новотошковска, Крымского, Новгородского. "В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. По данным разведки, 1 июля трое оккупантов уничтожены и еще пятеро ранены", - указано в утренней сводке штаба.
Теги: Донбасс, убийство, ликвидация, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, медики, обстрелы, ООС
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