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ВСУ понесли потери на Донбассе: двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены
За минувшие сутки, 1 июля, на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.
Два украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, пять обстрелов из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского огня и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного, а у Авдеевки трижды стреляли из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Марьинки оккупанты ударили из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем. В районе Новоселовки Второй велся огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и автоматических гранатометов, а на окраине Лебединского – из 120 мм миномета. Неподалеку Опытно российские наемники стреляли из крупнокалиберного пулемета, а у Песков – из подствольного гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 10 раз. Вблизи Новоалександровка оккупанты ударили из миномета калибра 120 мм. Неподалеку Новолуганского три раза велся огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов. В районе Зайцево российские наемники применили миномет калибра 82 мм и автоматический гранатомет. У Луганского дважды стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраине Крымского попала под огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. У Новгородского боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 1 июля трех оккупантов уничтожено, и еще пятеро ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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