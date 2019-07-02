- "Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"16:09
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС12:51
- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»12:13
- ВСУ ликвидировали 8 боевиков за сутки на Донбассе, отомстив армии РФ за убийство медиков11:32
- В Мариуполе грузовик "Isuzu" врезался в "десятку" с двумя детьми10:37
ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции
Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили позицию террористов "ЛНР", с которой с завидной регулярностью происходили провокации и обстрелы.
Волонтер Юрий Мысягин рассказал об успешной атаке ООС в зоне ответственности 54-й механизированной бригады на Луганщине, передает "Диалог.UA".
"Поступил приказ, который на словах можно расшифровать как "заткните их по возможности надолго". Обратите внимание на ювелирную и точную работу. Все в яблочко", - подчеркивает Мысягин. По его словам, боевая-разведывательная группа "К-2" подняла дрон и в онлайн-режиме корректировала огонь. "Блиндаж поврежден. Террористы сразу сбежали. По подтвержденной информации, один, правда, не добежал. Все было настолько неожиданно, что они даже даже не попытались сбить наш дрон, просто бросили свою позицию и сбежали. "Герои"", - добавил волонтер.
Теги: Донбасс, блиндаж, повреждения, дрон, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- На Ясиноватской развязке уничтожен "стратегический блиндаж" боевиков "ДНР"
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО
- Десант ВСУ нанес мощный удар по позициям "ДНР": шквальным огнем, разбит блиндаж. ВИДЕО
- Под Докучаевском гремят тяжелые бои, ВСУ не дают оккупанту продыху - у "ДНР" потери, срочно вербуют боевиков
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери
- "Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"16:09
- Перемирие на Донбассе: эксперт объяснил, почему Путин может пойти на него15:52
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС12:51
- Как РФ поплатилась за смерть медиков: боец ВСУ "слил" секретные данные по уничтожению БМП с боевиками12:28
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»12:13
- ВСУ ликвидировали 8 боевиков за сутки на Донбассе, отомстив армии РФ за убийство медиков11:32
- "Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"16:09
- Перемирие на Донбассе: эксперт объяснил, почему Путин может пойти на него15:52
- В Донбассе под землей проходит забастовка шахтеров15:28
- Зеленский добивается увольнения Климкина и Луценко повторно: в Раду поступило требование президента15:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками14:20
- Таксист из Белой Церкви красиво "порвал" сепаратистку из Донецка14:00
- Филарет рассказал, какие тайные соглашения подписывал с Варфоломеем Порошенко13:55
- Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие подробности13:33
- ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции13:12
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- Опасное солнечное затмение 2 июля: на кого оно повлияет и что нельзя делать09:31
- Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м08:45
- Названы летние фрукты, замедляющие старение21:55
- Названы сладости, помогающие похудеть16:15
- Названы вещи, которые нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах11:00
- Можно ли пить воду во время еды10:15
- Эта летняя обувь опасна для здоровья09:30
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе