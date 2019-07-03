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Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
Главари "Л/ДНР" марионетки Кремля Леонид Пасечник и Денис Пушилин синхронно выступили с обращением к президенту Владимиру Зеленскому.
Они просят его вернуть "республики" в состав Украины. Поклонники "русского мира" в ярости из-за того, как откровенно Москва начала "сливать" Донбасс, передает "Диалог.UA". В среду, 3 июля, Пасечник и Пушилин "внезапно" выступили с идентичными обращениями к Зеленскому.
Они поддержали скандальную акцию "Выбор Донбасса", организованную Кремлем. Бюджетников "Л/ДНР" заставляли записывать видеообращение к президенту Украины с призывом "принять выбор Донбасса", а именно, согласиться возврат "республик" в состав Украины на условиях Кремля.
"Таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус)" - заявили оба главаря "Л/ДНР".
Сепаратистские ресурсы и паблики бурлят из-за обращений Пасечника и Пушилина к Зеленскому. Многим уже начало доходить, что Кремль начал "сливать" Донбасс.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, президент, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник, Зеленский
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