Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину

03.07.2019 21:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину

Главари "Л/ДНР" марионетки Кремля Леонид Пасечник и Денис Пушилин синхронно выступили с обращением к президенту Владимиру Зеленскому.

Они просят его вернуть "республики" в состав Украины. Поклонники "русского мира" в ярости из-за того, как откровенно Москва начала "сливать" Донбасс, передает "Диалог.UA".  В среду, 3 июля, Пасечник и Пушилин "внезапно" выступили с идентичными обращениями к Зеленскому.

Они поддержали скандальную акцию "Выбор Донбасса", организованную Кремлем. Бюджетников "Л/ДНР" заставляли записывать видеообращение к президенту Украины с призывом "принять выбор Донбасса", а именно, согласиться возврат "республик" в состав Украины на условиях Кремля.

"Таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус)" - заявили оба главаря "Л/ДНР".

Сепаратистские ресурсы и паблики бурлят из-за обращений Пасечника и Пушилина к Зеленскому. Многим уже начало доходить, что Кремль начал "сливать" Донбасс. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, президент, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх