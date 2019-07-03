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Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе
03.07.2019 09:45
В Минске из-за позиции российской стороны сегодня не удалось достичь никакого прогресса по внедрению «хлебного перемирия» и договоренности об освобождении удерживаемых в плену лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Комментируя результаты встречи ТКГ она отметила:
«В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению „хлебного перемирия“, ни договориться об освобождении удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.
По ее словам, «украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате „всех установленных на всех установленных“, но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, перемирие, Минские договоренности, обмен пленными
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