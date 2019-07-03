- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- «Слава Украине!»: бойцы Яроша уничтожили на Донбассе две позиции и три дома террористов, есть пленные17:48
- Главарь ОРЛО объяснил, на каких условиях они вернутся в Украину17:30
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
Назван единственный способ закончить войну на Донбассе
Разведение войск в Станице-Луганской — хороший сигнал, но главное, чтобы договоренности соблюдали все стороны конфликта
Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов в эфире телеканала «Наш», комментируя выполнение Минских соглашений.
По его мнению, единственный способ закончить кровопролитие в стране — напрямую разговаривать с агрессором.
«Я считаю, что разведение войск на Донбассе — это первый шаг, показатель того, что мы все-таки не хотим войны, мы хотим мирным путем закончить это кровопролитие, когда брат убивает брата, отец убивает сына, жены плачут на могилах своих мужей. Поэтому это нормальный путь к разрешению вопроса», — сказал нардеп.
Отвечая на вопрос ведущего, какие перспективы и дальнейшие шаги для мира можно предпринять, парламентарий отметил: «Президент Зеленский четко сказал на дебатах о том, что он готов разговаривать «хоть с чертом лысым», чтобы был мир. Говорил же? Говорил. Поэтому, не важно, с кем велись такие переговоры — была бы моя воля, если бы я был президентом, я бы полетел в Россию и разговаривал бы напрямую с Россией — без всяких посредников, потому что мы самостоятельная страна и можем вести диалог от своего имени».
Напомним, 26 июня в Станице Луганской состоялся первый этап отвода украинских подразделений. Украинские военные покинули одну из передовых позиций там.
Процесс разведения войск у Станицы Луганской мог начаться и раньше — первые договоренности об этом были еще в 2016 году.
Однако, по условиям, было необходимо, чтобы режим тишины в этом районе продержался минимум неделю. Ни разу такого не случалось — было сорвано около 80 попыток развести войска.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
- В «Л/ДНР» запахло переворотом
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- "Рупор Кремля" признался, что его племянник воевал за "ДНР" (ВИДЕО)
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- «Слава Украине!»: бойцы Яроша уничтожили на Донбассе две позиции и три дома террористов, есть пленные17:48
- Главарь ОРЛО объяснил, на каких условиях они вернутся в Украину17:30
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- В полиции заявили о готовности задержать Клюева в случае пересечения границы19:49
- Украинцам рассказали, как поднять экономику: «следует действовать…»19:30
- Вышел первый трейлер сиквела "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном19:15
- Астролог назвал имя будущего премьер-министра страны19:02
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Эксперт сделал прогноз относительно курса доллара18:31
- В Раде жестко принялись за законопроект о «дематюкации»18:15
- Путин подписал закон о приостановке ДРСМД: появились детали18:00
- «Слава Украине!»: бойцы Яроша уничтожили на Донбассе две позиции и три дома террористов, есть пленные17:48
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Как побороть летнюю бессонницу08:15
- Как правильно чистить уши07:12
- Обстрел медиков на Донбассе обрастает деталями, готовится ответ: «Кремлю выгодно показать…»20:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева