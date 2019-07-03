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«Необходимо мобилизоваться»: Пушилин обратился к «силовым ведомствам ДНР» из-за обострения на фронте

03.07.2019 08:01
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«Необходимо мобилизоваться»: Пушилин обратился к «силовым ведомствам ДНР» из-за обострения на фронте

Главарь ОРДО Денис Пушилин сегодня провел рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы обострения ситуации на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Так, Пушилин отметил:

«Можно говорить о том, что тенденция идет на увеличение количества обстрелов, разрушений, потому, конечно же, необходимо мобилизоваться всем ведомствам, министерствам, которые отвечают за устранение последствий этих обстрелов. Управлению Народной милиции необходимо разрабатывать те механизмы и возможности, которые, с одной стороны, не противоречат Минским соглашениям, а с другой — позволяют обеспечивать безопасность как гражданам ДНР, так и каждому военнослужащему».

Источник: https://www.youtube.com 



Теги: Донбасс, мобилизация, ДНР, ЛНР, Пушилин
 
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