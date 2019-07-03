- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- «Слава Украине!»: бойцы Яроша уничтожили на Донбассе две позиции и три дома террористов, есть пленные17:48
- Главарь ОРЛО объяснил, на каких условиях они вернутся в Украину17:30
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения
Владимир Путин распорядился, чтобы процедура предоставления гражданам Украины на Донбассе российских паспортов была упрощена.
Так, президент Российской Федерации Владимир Путин дал задание министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву упросить выдачу российских паспортов жителям Донбасса к 1 августа.
Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр Кремля.
Как сообщается, сам Путин недоволен тем, что жители оккупированного Донбасса испытывают проблемы с получением необходимых документов в Украине для оформления гражданства Российской Федерации.
"Понимаю, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли возможно. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно выполнить", - заявил Путин.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, гражданство, ДНР, ЛНР
- «Информация точно подтверждена»: Семен Пегов — о выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию
- В "ДНР" запустили российский процесс "паспортизации Донбасса"
- На "ДНР/ЛНР" денег нет: сепаратист Затулин проболтался, почему жителям Донбасса не светит гражданство РФ
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- В «ДНР» опять обещают выдать российские паспорта
- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- «Слава Украине!»: бойцы Яроша уничтожили на Донбассе две позиции и три дома террористов, есть пленные17:48
- Главарь ОРЛО объяснил, на каких условиях они вернутся в Украину17:30
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- В полиции заявили о готовности задержать Клюева в случае пересечения границы19:49
- Украинцам рассказали, как поднять экономику: «следует действовать…»19:30
- Вышел первый трейлер сиквела "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном19:15
- Астролог назвал имя будущего премьер-министра страны19:02
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Эксперт сделал прогноз относительно курса доллара18:31
- В Раде жестко принялись за законопроект о «дематюкации»18:15
- Путин подписал закон о приостановке ДРСМД: появились детали18:00
- «Слава Украине!»: бойцы Яроша уничтожили на Донбассе две позиции и три дома террористов, есть пленные17:48
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Как побороть летнюю бессонницу08:15
- Как правильно чистить уши07:12
- Обстрел медиков на Донбассе обрастает деталями, готовится ответ: «Кремлю выгодно показать…»20:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева