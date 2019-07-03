Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче

03.07.2019 20:15

Террористы самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» жалуются, что армия украинского государства якобы все более активнее обстреливает оккупированные российско-террористическими войсками районы Востока Украины, которые в настоящее время находятся под контролем России. Как информирует replyua.net, об том заявил главарь донецких боевиков Денис Пушилин.



Согласно его словам, военная обстановка в оккупированных районах Донбасса остается тревожной, ведь после избрания на пост украинского лидера Владимира Зеленского, бойцы Вооруженных сил Украины якобы «усилили военную активность, в частности обстрелы населенных пунктов «ДНР».



В это же время главный террорист Донецкой области утверждает, что граждане Украины якобы делают это осознанно, намеренно. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что украинские защитники, воюющие в добровольческом батальоне Дмитрия Яроша, нанесли сокрушительный удар по российским наемникам, уничтожив две позиции террористов и три дома, где они проживали. Кроме того, украинские защитники даже взяли одного сепаратиста в плен.