Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»

03.07.2019 13:45

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна возвращать не только свои территории, но и своих людей. В этом контексте он подчеркнул, что неважно, на каком языке они общаются.

Такое утверждение прозвучало во время конференции в Торонто по вопросам реформ в Украине, передает его пресс-служба. "Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают "паспорта" "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются сбить с толку в вопросе "Кто мы?". Они – украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым – это Украина", – подчеркнул президент, передает Обозреватель.

По словам Зеленского, то, что Донбасс и Крым – Украина, должно услышать и понять руководство России.

"Весь мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украине, это нужно и вам. Поэтому что возвращение Крыма и мир на Донбассе – это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", – сказал глава государства.