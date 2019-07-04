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КПВВ «Гнутово» на Донбассе посетила делегация из Грузии
Грузинская делегация во главе с заместителем министра вынуждено перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальных дел Грузии посетила КПВВ «Гнутово» в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
«Делегаты из Грузии, которые во властных структурах своей страны занимаются социальными вопросами вынуждено перемещенных лиц, решают вопросы соблюдения их прав и пытаются помочь пострадавшим от вражеской агрессии на их территории, ознакомились с особенностями функционирования контрольного пункта «Гнутово», — говорится в сообщении.
Грузинские делегаты отметили комфортные условия для пересекающих линию разграничения через КПВВ «Гнутово» и скорость контрольно-проверочных операций.
Также иностранные гости узнали от пересекающих КПВВ людей о проблемах с прохождением линии разграничения со стороны временно неподконтрольных территорий.
«Им рассказали о насильственных действиях НВФ относительно принуждения граждан оформлять фейковые „документы“ несуществующих „республик“, а также о преградах для выезда поступающим в ВУЗы на контролируемую украинским правительством территории», — отметили в штабе.
В свою очередь, делегаты из Грузии, которая также в настоящее время страдает от российской агрессии, поделились своим опытом и подчеркнули необходимость постоянной всесторонней помощи лицам, которые остались на временно неподконтрольных территориях.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Грузия, Гнутово, КПВВ
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