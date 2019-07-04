Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса

04.07.2019 16:55

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков объяснил, что означает создание системы информационной реинтеграции для жителей ОРДЛО в понимании действующего президента. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Так, Разумков отметил:

«Суть в открытой информационной политике, которая должна быть совместно выработана в том числе со СМИ».

По его мнению, вернуть жителей неподконтрольных Украине территорий возможно:

«Для этого важен запуск правильной информационной политики, объяснив им наше отношение, а не то что они получают из пропаганды. Шапкозакидательством заниматься мы не будем, мы не будем говорить что проблема может быть решена завтра — нет, это тяжелый процесс… Есть ряд направлений и путей которые нам, как Украине, придется пройти для того чтобы снова и над Донецком, и над Луганском был украинский флаг».

Также, он добавил, что одним из важнейших моментов реинтеграции территорий Донбасса является информационная политика:

«Информация стала основным видом вооружения и убивает сильнее и больнее чем это делают пули, снаряды или мины. Мы занимались пиаром, но не занимались стратегией и информполитикой по отношению к ОРДЛО. Нет информполитики внутри государства».

Источник: https://donpress.com