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«Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»

04.07.2019 18:05
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«Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»

Украинские военные на Донбассе уничтожили очередные позиции подразделений НВФ. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин.

Так, волонтер пишет, что удар бойцов ООС оказался столь сильным, что в результате него пострадали укрепления, боеприпасы противника и живая сила. Мысягин пишет:

«В ответ за гибель наших медиков ВСУ жестко и успешно продолжает „ответку“ раздавать. Жестко, очень жестко. На одном из участков фронта ВСУ просто „сравняли с землей“ жилища членов НВФ и их склад с боеприпасами. До основания сравняли. Ниже фундамента. Живой силе тоже досталось — частично поредела».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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