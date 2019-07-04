Ускорила ли РФ паспортизацию Донбасса: в "Л/ДНР" проболтались о числе выданных документов

04.07.2019 14:00

Оккупационные власти Донецка распространяют информацию о том, что жители так называемой "ДНР" получили уже более 2000 паспортов Российской Федерации.

Более двух тысяч жителей "ДНР" уже получили российское гражданство по упрощенной процедуре, если верить "начальнику" "миграционной службы МВД" "ДНР" Владимиру Краснощоку, пишет "Диалог.UA". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

По его словам, в настоящее время более двух тысяч жителей оккупированной территории Донецкой области приобрели гражданство Российской Федерации.

Такое же количество жителей с паспортами РФ наблюдается и в соседней "ЛНР". Повальная паспортизация Донбасса происходит благодаря президенту России Владимиру Путину, который подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".



Источник: www.dialog.ua