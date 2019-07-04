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В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»
Члены НВФ в неподконтрольном Украине Снежном Донецкой области задержали преподавателя, якобы подозреваемую в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР».
В так называемом «ведомстве» отметили:
«Сотрудники Снежнянского городского отдела полиции задержали с поличным преподавателя техникума при получении взятки. За содеянное ей грозит до семи лет лишения свободы с выплатой внушительного штрафа».
Сообщается, что задержана преподаватель Снежнянского горного техникума. Якобы, педагог получила денежные средства за успешную сдачу экзаменов без проверки знаний студента.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 343 УК ДНР (получение взятки). Максимальная санкция данной «статьи» — лишение свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа в размере сорокакратной суммы взятки. Размер полученных средств не уточняется.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, штраф, тюрьма, взятка, ОРДО
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