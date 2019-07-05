"Черные сутки" на Донбассе: ВСУ разбили все атаки оккупантов РФ, отомстив за убитого бойца

05.07.2019 11:52

Российско-оккупационные войска нанесли невосполнимые потери личному составу Вооруженных сил, убив одного военнослужащего ООС.

За прошедшие сутки, 4 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксирвоано, что 11 раз террористы "Л/ДНР" били по позициям ООС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Согласно сообщению пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия. К несчастью, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, три - получили ранения и еще трое – боевое травмирование. Подчеркивается, что на каждый обстрел оккупанты РФ получили мощный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. "По данным разведки, 4 июля двух оккупантов уничтожили и один ранен. С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил", - говорится в сообщении.