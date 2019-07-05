Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе

05.07.2019 18:02

Президент РФ Владимир Путин готовит для Украины две ловушки по Донбассу.

Об этом заявил военный эксперт Юрий Карин, передает donpress.com.

Он отметил, что в информационном пространстве в последнее время разворачивается спецоперация российских спецслужб по реализации плана Путина вернуть Донбассс под контроль Украины на выгодных для РФ условиях. Карин сообщил:

«Основным «реализатором» кремлевской идеи в Украине является В. Медвечук, который за последнее время развил бурную деятельность, направленную на создание имиджа «миротворца»… Что интересно, буквально в тоже самое время главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР Д. Пушилин и Л. Пасечник одновременно призвали президента Украины В. Зеленского предоставить Донбассу «особый статус».

По словам эксперта, первая ловушка, которую готовит Путин, требование «Газпрома» в случае возвращения оккупированных территорий в состав Украины оплаты за поставки туда газа с 2014 года. При этом на восстановление региона потребуются значительные средства:

«Но все-таки главная ловушка находится во „втором слое“ кремлевского сценария. Основная, невидимая на первый взгляд задача, — любыми путями добиться прямых переговоров Украины с ДНР и ЛНР, а это путь к признанию „гражданской войны“ в нашей стране».

Карин добавил, что в этом случае Россия автоматически становится непричастной к войне в Украине.