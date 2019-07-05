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Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин готовит для Украины две ловушки по Донбассу.
Об этом заявил военный эксперт Юрий Карин, передает donpress.com.
Он отметил, что в информационном пространстве в последнее время разворачивается спецоперация российских спецслужб по реализации плана Путина вернуть Донбассс под контроль Украины на выгодных для РФ условиях. Карин сообщил:
«Основным «реализатором» кремлевской идеи в Украине является В. Медвечук, который за последнее время развил бурную деятельность, направленную на создание имиджа «миротворца»… Что интересно, буквально в тоже самое время главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР Д. Пушилин и Л. Пасечник одновременно призвали президента Украины В. Зеленского предоставить Донбассу «особый статус».
По словам эксперта, первая ловушка, которую готовит Путин, требование «Газпрома» в случае возвращения оккупированных территорий в состав Украины оплаты за поставки туда газа с 2014 года. При этом на восстановление региона потребуются значительные средства:
«Но все-таки главная ловушка находится во „втором слое“ кремлевского сценария. Основная, невидимая на первый взгляд задача, — любыми путями добиться прямых переговоров Украины с ДНР и ЛНР, а это путь к признанию „гражданской войны“ в нашей стране».
Карин добавил, что в этом случае Россия автоматически становится непричастной к войне в Украине.
Теги: Донбасс, Газпром, Путин, гражданская война, эксперт, ДНР, ЛНР, Медведчук, Пасечник, Зеленский
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