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На Донбассе военные ВСУ навсегда поквитались с командиром террористов "ДНР" Новиковым
05.07.2019 15:43
Стало известно о том, что вчера, 4 июля, украинские военные ликвидировали командира "ДНР" на Донбассе.
Так, подразделением Операции Объединенных сил на Донбассе был убит командир разведки 5-й ОМСБр "Оплот" 1-го Армейского корпуса российских оккупантов. Террориста звали Евгений Новиков по прозвищу Скифа.
Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на Telegram-канал офицера ВСУ Анатолия Штефана.
Как сообщается, убитый боевик был родом из Макеевки. Его фотография была опубликована Анатолием Штефаном. Следуя данным из сообщений в группах террористов в социальных сетях, Евгений Новиков скончался от того, что осколок попал ему в шею.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ДНР, ВСУ, соцсети, ООС
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