Спецоперация ВСУ по поимке командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха вызвала панику в Кремле

05.07.2019 13:51

Член комитета Совета Федерации России по безопасности Франц Клинцевич поднял переполох в Кремле из-за задержания Цемаха.

Об этом он написал в своем блоге, передает "Диалог.UA".

Ранее появилась информация, что в Киев доставлен экс-начальник ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемах. Клинцевич уверяет, что украинские власти начнут "выбивать" какую-то информацию из террориста "ДНР". Также он уверяет, что боевик ни в чем не виноват и его необходимо вернуть назад. Чиновник обсыпал неконструктивными обвинениями украинских силовиков и бездоказательно обвинил их в том, что они вывозят людей с неподконтрольных территорий. Позже Ирина Цемах подтвердила, что ее супруга вывезли из "ДНР" 27 июня.