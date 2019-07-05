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У Зеленского ошарашили признанием по Донбассу: «Это не удавалось никому»
У президента Владимира Зеленского рассчитывают, что отвод сил и средств на Донбассе удастся осуществить по всей линии соприкосновения
Об этом заявил соратник главы государства и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает Политека.
По его словам, команде украинского президента Владимира Зеленского удалось достичь того, «чего не удалось никому другому».
Однако, как рассказывает Дмитрий Разумков, не все идет «так гладко, как хотелось».
«Я надеюсь, что этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения, и начнется реализация «Минска» в том формате, в котором он прописан, и таким образом мы сможем прийти к реальному миру на Донбассе», – объяснил свою точку зрения он.
Разумков подчеркнул, что позиция президента Владимира Зеленского относительного того, что на Донбассе «должны перестать стрелять и перестать гибнуть люди», находится на «определенном старте».
При этом, как утверждает лидер партии «Слуга народа», в разрешении войны на Востоке Украины заинтересованы не все политические силы, из-за чего данный процесс будет тяжелым и не столь быстрым.
Подытоживая, Дмитрий Разумков заявил, что «ключевым видом вооружения» в вопросе возвращения Донбасса является информационная политика.
Теги: Донбасс, разведение, вооружение, Зеленский
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