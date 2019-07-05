В “ДНР” больше не будет офицеров

05.07.2019 12:09

В мае в Донецкое высшее общевойсковое училище НМ “ДНР” приезжала высокопоставленная комиссия из РФ. В целом оценка училища была удовлетворительная, о чем был составлен соответствующий акт.

Курсанты стали готовиться к экзаменам и стажировке в, уже заранее распределённых среди курсантов, войсковых частях. Однако, после отъезда представителями корпуса акт был изменён. Теперь в нем звучат самые неприглядные формулировки в которых говорится о серьезных замечаниях в организации учебного-воспитательного процесса, а именно: низкий уровень квалификации преподавательского состава (большинство из них не имеют высшего образования), так же отсутствует материальная база для полноценного обучения курсантов. Из-за ряда этих и других проблем у учреждения скоро заберут лицензию, а если смотреть на, то что с этого года власть приняла решение об остановке набора в единственный ВВУЗ, скорее всего стоит ждать закрытия этого заведения, сообщает news.dn.ua.

Если единственный военный вуз закрывают, тогда получается, что офицеры никому больше не нужны. То есть, потребности в армейских офицерах в “ДНР” нет, чего нельзя сказать об офицерах РФ. Ведь именно они занимают все руководящие должности в командовании военной операцией на Донбассе включая командиров взводов. Зачастую воюют только местные, которых используют на передовой в качестве “пушечного мяса”.

Что касается самих курсантов, то их, скорее всего, переведут в другие учебные заведения только уже на территории РФ, а старшие курсы выпустят по досрочке. Все логично, ведь в “ДНР” нету денег на нормальную укомплектованную армию с офицерским составом. Плюс ко всему, еще надо будет доплачивать за звания, должности и тп.

К тому же это “военное училище” и пополняется таким контингентом: дети погибших боевиков и обнищавших местных жителей, которым сложно прокормить своих детей и нет возможности отправить их на обучение в вузы на территории Украины или уже в России, кому она ментально ближе.