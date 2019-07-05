Зеленский призывает не допустить отключения воды в Донбассе

05.07.2019 16:13

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя допустить отключение воды в Донбассе.

Об этом он заявил в Краматорске во время официального визита, передает donpress.com.

По словам украинского лидера, данный вопрос необходимо решить на законодательном уровне.

«Мы хотим на законодательном уровне не дать возможность отключения воды Донбасса», — заявил Зеленский.