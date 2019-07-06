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Боевики «ЛДНР» пошли в наступление на позиции ВСУ на Донбассе

06.07.2019 15:45
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Боевики «ЛДНР» пошли в наступление на позиции ВСУ на Донбассе

Ситуация на Востоке украинского государства, несмотря на разведение сил и средств у Станицы Луганской, несмотря на договоренности, достигнутые в Минске, продолжает обостряться. Причем причиной тому являются как раз террористические бандитские формирования, которые не прекращают первыми обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

В частности, как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, террористы «ЛДНР» двенадцать раз атаковали позиции ООС, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 и 120 миллиметров. За минувшие сутки, 5 июля, НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе.

Таким образом, российские оккупационные войска открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов разных систем, вооружения БМП, пулеметов крупного калибра, снайперских винтовок, а также стрелкового оружия. В частности, обстрелы вражеские силы проводили рядом с Марьинкой, Новотроицким, Богдановкой, Водяным, Новоселовкой Второй, Новогнатовкой, Авдеевкой, Крымским, Новолуганским, Светлодарском, Майским, Золотым-4, Николаевкой… 

Два украинских военных в результате вражеских обстрелов были ранены, а еще четверо получили боевые травмы. Также уточняется, что на каждый обстрел враг получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минскому процессу. «Разведка говорит, что пятого июля были уничтожены два оккупанта, а еще три получили ранения», - отметили в штабе ООС.




Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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